ボートレース鳴門のG3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」が、13日に開幕した。初日11Rで宮崎安奈（27＝埼玉・128期）が“ミラクルターン”を披露した。カド4コースから握った山下奈緒に乗って1周1マークを捲り差すと、続く2マークでは先マイした赤井睦の懐をクルッと回して見事、逆転勝ち。レース後は「エンジンが連れていってくれました。自分でもビックリしています」と驚きを隠せなかった。好旋回の原動力と