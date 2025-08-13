阪神は１３日、「下顎骨骨折における整復固定術」を受けていた百崎蒼生内野手が兵庫県内の病院を退院したと発表した。百崎は球団を通じ「シーズン終盤に手術ということになり、とても悔しい気持ちではありますが、この期間にたくさんの知識をつけて、またプレーできる日を楽しみに頑張りたいと思います。これからも温かいご声援をよろしくお願いします」とコメントした。同選手は１日のウエスタン・オリックス戦（日鉄鋼板ＳＧ