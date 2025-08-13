沖縄国際大にヘリが墜落した事故から21年となり、米軍普天間飛行場の早期閉鎖を求める集会で声明文を読み上げる安里肇学長＝13日午後、沖縄県宜野湾市沖縄県宜野湾市の沖縄国際大に米軍普天間飛行場のヘリコプターが墜落した事故から21年となった13日、大学が事故を語り継ぎ、隣接する同飛行場の早期閉鎖を求める集会を開いた。事故で焼けたアカギの木が残る広場近くに教職員や住民ら約50人が集まり、沖縄の空の安全と平和を願っ