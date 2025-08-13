１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場する“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野が１３日、自身のＸを更新。負傷した額を中心にしたドアップ写真を公開し「こないだのバタバタでの負傷、９月にしっかり返させてもらうわな」とつづった。アンディは７月のＢＤ１６で“安保瑠輝也の愛弟子”てるにまさかの開始４秒ＫＯ負け。地元大阪のファンが呆然となる事態となった。前