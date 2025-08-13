今年で20回目となる、小学生のバスケ大会「サーラ杯アイチサマーフェスティバル」が8月13日、愛知県豊橋市で開かれました。豊橋市で始まった「サーラ杯アイチサマーフェスティバル」には、県内の男女111チーム・およそ1700人の小学生が参加しています。子供達の真剣なプレーに保護者らから大きな声援が送られたほか、地元のプロバスケ・三遠ネオフェニックスの選手への質問コーナ