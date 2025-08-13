アメリカ・サウスカロライナ州で走行中に目撃されたのは、雨の降る高速道路に放たれた閃光…落雷の瞬間です。稲妻が光ると同時に赤い炎が十数メートルの高さまで上がり、黒煙が広がっています。さらに、雷が落ちた瞬間、向かい側の道路には青い光が。落雷の影響で、少し離れた場所に設置された変圧器が爆発したのです。激しい光を放ち、前を走るトラックに向かって火の粉が飛び散っています。地元メディアによりますと、この落雷の