アメリカ・ハワイにある日米開戦と終戦の2つの意味を持つ場所で、広島原爆の被爆者が初めてその体験を語りました。被爆者が今、世界に伝えたいこととは？1941年、旧日本軍がハワイのアメリカ軍基地に奇襲攻撃を行った真珠湾攻撃。太平洋戦争の口火を切りました。記者「真珠湾には撃沈された戦艦が今も海に眠っています。そのすぐ側に係留されているのが戦艦ミズーリです」日本に原爆が投下された翌月、この戦艦ミズーリの甲板の上