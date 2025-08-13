ＮＹ原油時間外取引６２ドル台後半に軟化、ＩＥＡが来年は記録的な供給過剰と指摘 東京時間17:08現在 ＮＹ原油先物SEP 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.88（-0.29-0.46%）