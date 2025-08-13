通貨オプションボラティリティー ドル円１週間は７％台半ばに低下、年初来の最低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.597.156.596.59 1MO8.747.507.216.88 3MO9.447.458.097.19 6MO9.507.378.507.35 9MO9.567.378.747.55 1YR9.637.418.967.71 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.997.447.3