ドル売り広がる、ドル円は一時１４７．４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが広がっている。昨日の米ＣＰＩでは総合前年比が＋２．７％と市場予想ほどは伸びず、ＦＲＢの９月利下げ観測に変化が見られなかったことが背景。コア前年比が＋３．１％と上昇したが、市場の見方には影響しなかった。 ドル円相場は東京午前に148.17付近まで買われたあとは、上値が重くなっている。５年債入札の不調が円買いを誘う