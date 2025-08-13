7月25日、いよいよオープンした「ジャングリア沖縄」。その裏側には、大阪出身のテーマパーク一筋25年の仕掛け人がいました。開業までの2か月間にカメラが密着しました。 オープンを2か月後に控えた5月末、目玉となるアトラクション「ダイナソーサファリ」の体験乗車に臨むのはジャパンエンターテイメントCEOの加藤健史さんと、COOの近藤正之さん。大阪出身の加藤さんは「ジャングリア沖縄」