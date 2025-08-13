ドラマ『フレンズ』や『ザ・モーニングショー』などで知られるジェニファー・アニストンが、元夫ブラッド・ピットとの離婚について、珍しく語った。【写真】ジェニファー、56歳の誕生日に幼い頃のキュートな写真公開この度ジェニファーが、米Vanity Fair誌の9月号の特集記事に登場。2005年、ブラッドと破局後初めてのインタビューとして受けた同紙の記事を振り返り、「あの記事はずっと読んでいません。インタビューを受けたこ