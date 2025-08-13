オアシスのリアム・ギャラガーのドキュメンタリー映画『リアム・ギャラガー in ロックフィールドオアシス復活の序章』より、特報と場面写真が解禁された。【動画】『リアム・ギャラガー in ロックフィールドオアシス復活の序章』特報1991年にソングライターの兄ノエルとボーカルの弟リアムのギャラガー兄弟を中心に結成され、90年代を代表するブリットポップ・バンドとして一世を風靡したオアシス。2024年8月正式に再結成