timeleszの松島聡と俳優のトム・フェルトンが13日、都内で行われた「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン記念イベントに出席。松島が大ファンのトムとの再会を喜んだ。【写真】憧れのトム・フェルトンとバタービールで乾杯！笑顔を見せる松島聡8月14日にオープンする「ハリー・ポッター ショップ原宿」は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちが暮らす神秘の森「禁じられた森」をコンセプトに、「