バーチャレクス・ホールディングスがこの日の取引終了後、２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年９月末日及び３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード５０００円分（年１万円分）を贈呈する。 同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高１６億２１００万円（前年同期比７．８％増）、営業損益１６００万円の