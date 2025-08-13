¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Øº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£¸Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Î¾·³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Úµð¿Í¡Û£±ÈÖ¡¦±¦Íã´Ý£²ÈÖ¡¦Ãæ·øº´¡¹ÌÚ£³ÈÖ¡¦Í··âÀô¸ý£´ÈÖ¡¦º¸Íã¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸£µÈÖ¡¦Êá¼ê´ßÅÄ£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ