愚痴が多い人はなぜ愚痴が多いのか。心理学者の榎本博明さんは「愚痴っぽい人は今の生活に不満が多い。今の生活に満足できないために過去のネガティブな記憶をわざわざ引っ張り出して嘆くのである」という――。※本稿は、榎本博明『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■「今、自分が不満だか