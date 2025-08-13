【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「未確認領域」は公開後すぐにデイリーストリーミング数100万回超を記録 Number_iが日本時間8月11日に全世界配信した最新デジタルシングル「未確認領域」が、公開後すぐにデイリーストリーミング数100万回超を記録。さらにMVが日本およびアメリカのiTunes MV総合ランキングで1位を獲得する快挙を成し遂げた。 本作は配信前からSNSで一部音源を先行公開し、地