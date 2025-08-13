»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎºÇ¾å¿¸Í¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î24Æü¤«¤é25Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à70Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î25Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë½÷À­¤¬¡Ö¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤ÆÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½