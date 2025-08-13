Ｓｏｌｖｖｙ [東証Ｇ] が8月13日大引け後(17:15)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比30.8％増の19.7億円に拡大し、従来予想の16億円を上回って着地。26年6月期も前期比26.5％増の25億円に伸びを見込み、10期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、10期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は20円とし、6月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は42.9％増配とする方針とした。