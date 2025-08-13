王座戦五番勝負の挑戦者は伊藤匠叡王に決まった。久しぶりのライバル対決で、白熱のシリーズになること間違いなしだ。※対局予定棋士の名前の後の()内は藤井から見た過去の対戦成績。7月5、6日に伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第1局で永瀬拓矢九段と対戦。藤井が後手で、角換わりから相早繰り銀となる。だが、研究が外れた直後にあっさり千日手が成立。名人戦の第4局、第5局から、両者の対戦では3局連続の千日手だ。藤井