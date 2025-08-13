ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï13Æü¡¢Ä«ÆüÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÎÆ£ß·ËàÅÍ°Í¤¬Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ£ß·¤Ï¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ç¡¢·¼¿·¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤ËÄ«ÆüÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅì³¤Âç³ØÃË½÷¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï ÃË»Ò2Éô¤Î½Õµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ò¡¢½©µ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¸Ä¿Í¤È¤·