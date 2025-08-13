サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。日本代表は準々決勝進出決定戦でレバノンに73-97で敗れ、ベスト8進出を逃しました。現地で解説を務めている田臥勇太選手は、「ワールドカップ予選に向けて強いチームを作っていってほしい」と今後への成長に期待を寄せました。――レバノン戦を振り返って序盤はなんとか日本のペースでも行けた時間帯もありましたが、ちょっとしたターンオーバーが相手の得点に繋がってしま