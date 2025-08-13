8月13日、東京・松屋銀座で始まった展覧会「メダリスト展」に、テレビアニメで結束いのり役の春瀬なつみと、明浦路司役の大塚剛央がゲストとして出席した。物販コーナーのオリジナルグッズ紹介では、大塚が自身の役のセリフ「笑顔が誰よりも天才！」を生披露した。本展のために制作されたオリジナルグッズが紹介された。いのり役の春瀬は「ずっと着たかった」という「みみずTシャツ」や、自身のスケート経験から「メダリストならで