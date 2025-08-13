台風11号の予想進路（13日18時現在）強い台風11号は13日、台湾付近を西寄りに進んだ。沖縄からは次第に遠ざかっており、14日には中国大陸に進む見込みだ。沖縄では14日、波がうねりを伴ってしけるところがあり、高波に注意が必要だ。予想される波の高さは4メートル。気象庁によると、台風は、13日午後6時現在、台湾海峡を時速約35キロで西北西へ進んだ。中心気圧は965ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬