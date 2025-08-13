¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡Ê²­Æì¸©Ë­¸«¾ë»Ô¡Ë¤¬¶á¤¯Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬13ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¾å¾ì»þ´ü¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð9·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£