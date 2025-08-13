女性アイドルグループ「にゃんすきっ♡？」の神尾みれいがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。グループの運営やプロデューサーの許可の元、キャバクラで働いていたことを認めた。 【写真】自ら公開！「夜の蝶」として舞う神尾みれい 事の発端は12日。ネット上で神尾がキャバクラで働いているという投稿があった。これに対して「にゃんすきっ♡？」公式Xは「規約違反ではあり