「WTTチャンピオンズ横浜」女子シングルス2回戦で敗れた張本美和(C)Getty Images卓球女子の若きホープ・張本美和が8月13日までに、自身のインスタグラムを更新。横浜市内で開催されていた世界ツアー「WTTチャンピオンズ横浜」の報告を行った。張本はユニホーム姿で礼をするシーン、笑みを浮かべた表情、プレーショットに加え、対戦相手だった早田ひなとの握手など、計6枚の写真を投稿した。【写真】“因縁”早田ひなとの握手も