¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¼íÌî¤Ï20Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Ã¥­¥ê¡×ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿¢Êª¤Î²ÖÊ´¤äÆ°Êª¤Î¥Õ¥±¤Ê¤É¡¢100¹àÌÜ°Ê¾å¤¬ÍÛÀ­È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡ÖºÇ¶á¿©¤Ù¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö20Ç¯¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ó