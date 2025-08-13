犬が飼い主に気を遣っているときの行動 1.飼い主の手や顔を舐める 犬が飼い主の手や顔を舐めるのは、愛情表現であると同時に、飼い主を励まそうとする行動でもあります。 飼い主が「不安」「緊張」「悲しみ」などの感情を抱えていると、それを敏感に察知し、「大丈夫？」という気持ちで舐めてくれるのです。 飼い主の気持ちが不安定なとき、犬自身も同じように不安になったり緊張したりします。そのため、「元気を出してほし