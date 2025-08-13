スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、8月12日午前11時から16日まで開催している。設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は12月1日から2026年5月29日まで、路線により対象外期間も設定されている。・東京/成田・大阪/関西発着チェンライ（25,000円）・東京/羽田発着シンガポール（15,000円／35,000円）、クアラルンプー