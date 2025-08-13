サッカーのメキシコ五輪銅メダルのメンバーで、JリーグG大阪の初代監督だった釜本邦茂さん（享年81歳）の葬儀・告別式が13日、大阪府吹田市の千里会館で行われた。釜本さんの友人代表として俳優の松平健（71）が弔辞を述べた。3分17秒の感謝の全文は以下の通り。釜本さんには多くの友人がいると思いますが、私から。釜本さんは以前、雑誌のインタビューで「自分が亡くなったら松平健に弔辞を読んでもらおう」そんな冗談交じ