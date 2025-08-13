バスケットボール男子アジアカップ（サウジアラビア・ジッダ）で、日本代表は１２日（日本時間１３日）に行われた準々決勝進出決定戦のレバノン戦で７３―９７と惨敗し、決勝トーナメント進出を逃した。日本は序盤から劣勢を強いられ、ターンオーバーされる場面が連発。前半で４１―５３と大量リードを許すと、後半も守備の崩壊が進み、逆にリードを広げられる。世界ランキング上は日本の２１位に対してレバノンは２９位と格下