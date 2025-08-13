ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、今季２度目の４試合連続本塁打となる号ソロを放った。これでナ・リーグのキング争いを繰り広げるフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）を上回り単独トップに浮上。今季最長の連続試合安打を１１に伸ばした。シュワバーはＭＶＰ争いでも大谷のライバルの一人で、最有力候補の大谷を猛追