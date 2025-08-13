ドジャースにとっては痛恨の敗戦だ。１２日（日本時間１３日）の敵地エンゼルス戦で延長１０回の末、６―７でサヨナラ負け。３連敗でパドレスに並ばれ、西地区首位の座は何とかキープしたものの同率タイとなった。ブルペン陣の崩壊が止まらない中、米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」が示したのは、大谷翔平投手（３１）の「クローザー転向プラン」だ。フィリップス、グラテロルら主力リリーフが故障で離脱し、ツインズ