アシックスは13日、2025年12月期の連結業績予想を上方修正した。売上高を従来の7800億円から8千億円に、純利益を780億円から870億円に引き上げ、いずれも過去最高を更新する見通し。高機能のランニングシューズやファッションブランド「オニツカタイガー」の販売の好調さを反映した。トランプ米政権の関税政策の影響については、営業利益ベースで30億円程度の押し下げ要因になると説明した。神戸市で開いた決算説明会で、富永