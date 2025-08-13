テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が１１日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也がＭＣを務めた。この日は安田大サーカス・クロちゃんをゲストに招き、深掘りクイズ「クロちゃんを知ろう」を進行した。クロちゃんと親交が深い元ＡＫＢ４８・福留光帆も登場。クロちゃんが過去に出席した結婚式で失態を犯し、よゐこ・濱口優からブチギレられたことを明かした。クロちゃんは自身の先輩にして、濱口が可愛がって