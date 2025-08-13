「戸田ボート大賞」（１４日開幕、戸田）新エンジン、ボート使用２節目のボートレース戸田は１４日に開幕。オール埼玉支部勢による恒例のお盆開催で、６日間の準優３レース制で開催される。１３日は前検が行われて、向後龍一（４４）＝埼玉・９０期・Ａ２＝が好感触で格納した。引き当てた１５号機は、初下ろしで横沢剛治（静岡）が伸びに特化させて目立つ足を見せていた。準優は展開に恵まれず優出を逃したが機力は上々だっ