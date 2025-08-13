14日（木）は東海から西で、35℃以上の猛暑日地点が増えそうです。大阪や熊本などは37℃まで上がり、猛烈な暑さが予想されます。15日（金）にはさらに高温となる地域があり、大阪など近畿で38℃前後、熊本でも37℃と危険なレベルの暑さが続くでしょう。猛暑は週末以降も続き、関東甲信を含めて相当な暑さが予想されます。東京都心は17日（日）以降、連日35℃を超えるようになりそうです。お盆休み明けで体力的にもハードな時期なの