英俳優のトム・フェルトン（37）が13日、都内で「ハリー・ポッターショップ原宿オープン記念イベント」に出席した。「ハリー・ポッター」でマルフォイを演じたトムは、マルフォイ推しを公言するtimelesz松島聡（27）とともにイベントに登壇。スリザリン寮をイメージし、緑色をベースにした松島の衣装には「この格好で来れば良かった！」と、粋な演出に思わず笑顔。劇中に登場する生物「バックビーク」の模型を目にすると「まさ