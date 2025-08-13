歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘から手紙で「若い料理のできる彼氏をつくってほしい」とのメッセージが寄せられたが、今後の再婚についてはまったくその気がなく拒絶した。MCハライチ澤部佑から「娘さんからメッセージありまして『年下のイケメン』という彼氏にしてほしいというのがありましたが」と語りかけられて、マルシアは「私の希望は、もう恋なんてけっこうでござ