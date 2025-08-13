歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。最近の”驚きの悩み”を吐露した。MCハライチ澤部佑から「一緒に暮らすとかじゃなくてね」と再婚しない宣言を確認すると、マルシアは「私は自由人なんで、もう、はだかでいたいじゃん」と述べ、「部屋で、開放的にね。恋人とかに見せたくないもん」と話した。その直後に「ここで話していいのかな」としゃべってから「ハハハハハ」と笑い転げ