セント・フォース所属のフリーアナ、杉崎美香（46）が13日、インスタグラムを更新。「出産前にやっておきたいことリスト」を消化した。杉崎は6月に46歳で第2子妊娠を発表。「出産前にやっておきたいことリストにまだ残っていた、『ラムセス大王展』に行ってきました〜！」と書き出し、ドジャースのキャップをかぶり、デニム生地のノースリーブを着た自画像を投稿。「私も見たかったし、興味を示していた息子にも見せてあげたくて。