相模湾にある『初島』へ日本には1万4000以上の島があるそうです。ほとんどは無人島ですが、400あまりの島には人が住んでいます。となると、北海道や本州、四国、九州の４島と連絡する交通手段が必要になってきます。沖縄本島のように飛行機で行ける島、神奈川県の江ノ島のように橋で結ばれている島もありますが、多くの島は船でアクセスすることになります。初島に到着する「金波銀波」。 森口将之とはいえ陸上