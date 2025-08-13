俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）が１２日までに自身のＳＮＳを更新。娘との親子ショットを公開した。インスタグラムに「ロサンゼルス出張行ってきました」とつづり、娘と訪米した時の様子をアップ。続けて、「毎年もう少し早めな時期ですが今回は娘が小学校に入学したので夏休みになった瞬間に急いで来た」とつづり、例年より遅い時期からの滞在になったことを明かした。最後に