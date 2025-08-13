『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんは1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。戦時中、16歳だった富美子さんは、原爆投下時に、長崎の街から少し離れた島で「学徒動員」に出ていました。当時の学生は、学業よりも「お国のための労働力」として、早朝から夕方まで仕事をさせられたのです。富美子さんはそのとき、自分が何を作っていたのかも知ることもなく、知りたいという気持ちも持た