°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£6R¤Ï¼Ä¸¶ËÓ¡Ê48¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¶â»ÒÂçÊå¤ò2¼þ²óÌÜ¤ÇÂª¤¨¤ÆÀèÆ¬¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Àá¡¢ÎÉÁöÏ©¤Ç¤Ï2Àï2¾¡¡£¡ÖÎÉÁöÏ©¤Ç¾¡¤Ã¤¿»þ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¾è¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¶â»ÒÁª¼ê¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤¬¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥Þ¥·¥ó¤âºîÀï¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¼Ä¸¶¡£Íª¡¹¤ÈÍ½Áª¤ò