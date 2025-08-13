中国・福建省石獅市の地元紙・石獅日報（電子版）によると、中国政府は沖縄県・尖閣諸島周辺を含む東シナ海に設けた禁漁期間が１６日に明けるのを前に、漁業者に対し「敏感な海域」での操業を禁じる指示を出した。対日関係を考慮し、過度な緊張の高まりを避けたい思惑があるとみられる。同紙の報道によると、今月８日にあった当局と漁業関係者の会合で、当局側は「敏感な海域での『レッドライン』を厳守し、秩序安定のため違法