ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï8·î13Æü ¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô5¿Í¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô1¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷·×7¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢5¿Í¤Ï·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£