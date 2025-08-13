¡ÖËèÆü¼«Ê¬¤ò»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤ë¡×»Å»ö¤ÈÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ²È¤ÎÃæ¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ç²È¤¬Á´Á³ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÒ¤Å¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡Ú¸Å·ø½ã»Ò¤ÎÊÒÉÕ¤±»ö·ïÊí¡Û²ñ·×»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¾­Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤¹¤ë27ºÐ¤Î¿¹ ½ïÅÍ¡Ê¤ª¤È¡Ë¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð²È¤ÎÃæ¤Ï¾²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊª¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±ØÁ°¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥·¥í¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡ÖµÊÃã¥Ý¡¼¥é¡¼